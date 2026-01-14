Дзюба о российских фильмах: «Сейчас любой фильм зайдет, потому что иностранные картины “рубят” — поэтому и “Елки-100” снимут, думаю. Тем не менее наше кино стало в разы лучше»

Вспомните «Темный рыцарь» Нолана. Это же шедевр! А как Хит Леджер сыграл Джокера! Но опять же в разговоре с актерами я понимаю, в чем прелесть американского кино. Там дают за роль 20 миллионов долларов, и к ней готовятся год. Или похудеют, или наберут килограммов сорок. И сыграют кого угодно! А наши с пузом во все фильмы: «Карлсон? Я! Мальчика? Тоже я! Почтальона Печкина? Я». Мне хотелось бы, чтобы они не снимались в нескольких фильмах параллельно, а подходили к роли иначе. Да, мы не делаем таких масштабных фильмов, чтобы актер ради этого перестраивал свой режим, но в этом же и есть суть, когда люди внедряются в свое ремесло. И я уверен, что у нас есть много талантов. Просто нет таких масштабных ролей, — сказал Дзюба.