Дзюба о российских фильмах: «Сейчас любой фильм зайдет, потому что иностранные картины “рубят” — поэтому и “Елки-100” снимут, думаю. Тем не менее наше кино стало в разы лучше»

— Раньше был стереотип, что российский футбол и кино на одинаково низком уровне. Назови свой топ-3 картин, которые нужно посмотреть.
— С недавних пор я повернулся к российскому кинематографу. Но не настолько хорошо, чтобы сейчас выбрать что-то. Я все-таки больше направлен на американское кино. Если выбирать три из них, то это будет «Храброе сердце», «Хижина» и все части «Властелина колец» с «Хоббитом».
— Ты шесть лет назад сказал, что российское кино не смотришь. С тех пор поменял мнение?
— Да. Сейчас качество улучшилось. Мне нравятся наши сериалы, начиная от «Интернов» и заканчивая «Телохранителями». Меня всегда разрывает хороший юмор. Наши исторические фильмы тоже нравятся. «Сердце Пармы», например. Тяжелые фильмы Быкова тоже посмотрел. Из сериалов еще выделю «Метод» с Константином Хабенским, «Бар “Один звонок” с Козловским.
Лагашкина, которого я уже упоминал, смотрю практически везде, потому что мы дружим. С Даней Козловским знаком, мы общались одно время — с ним стараюсь все смотреть. С Сашей Петровым общаюсь — тоже всегда хочется посмотреть на него. Те же «Жуки», «Патриот». Наши очень неплохо делают смешные, классные сериалы, которые затягивают.
— Мы сейчас не про твою рецензию на «Анору», но ты понимаешь, почему многим так нравится принижать свое же? Кино, футбол…
— Да просто много озлобленных людей! Потому что денег в одно время очень много выделяли в футбол… В кино всегда выделяют много. И об этом постоянно говорят: мол, тратят много, а снимают ерунду. Давайте даже «Елки» возьмем. На каких «Елках» можно было понять, что это нерабочая тема? Сейчас понятно, что любой российский фильм зайдет в прокате, потому что «рубят» иностранные картины качественные. Сейчас сними любое — и люди пойдут. Потому что ты приходишь в кинотеатр и говоришь: «А что есть?» — «Елки-12»! И пойдут, потому что ты уже пришел с семьей и думаешь: «Ну, ехали час, давай сходим». Вот так это работает. И это надо признавать. Есть хорошее, качественное кино, а есть — нет. Поэтому, думаю, и «Елки-100» снимут!
— Дмитрий Нагиев сказал, что его привела в этот проект собственная алчность.
— Он хотя бы это признает. И я уважаю такую правду. Лучше сделать что-то [неудачное], но признаться в этом. А не рассказывать про «потрясающий фильм». Иногда меня самого приглашают куда-то, и вроде хочется пойти на премьеру, а потом у кого-нибудь спрашиваешь из актерского состава — и тебе говорят: «Не стоит». Я за то, чтобы если получилось не очень, то честно об этом говорить. Не надо друг другу врать и рассказывать, что это шедевр. Нет!
Можно сказать, что я и сам диванный кинокритик, но народ не обманешь.
Меня больше всего раздражает, когда в «Кинопоиске» смотришь, и там оценка фильма от IMDb — 5,0, а наша — 7,8. Думаешь: «Где-то кто-то балаболит…» Тем не менее наше кино стало в разы лучше, но критиковать все равно будут. И больше всего критики от людей, которые ничего не делают. Проще всего всегда критиковать.
Вот возьмем «Майор Гром». Круто снято, крутые спецэффекты. Сам майор Гром высокий, двухметровый! Круто, но все равно чего-то не хватает. Может быть, сценарий поинтереснее придумать. Тем не менее смотришь и думаешь, что как будто не наши сняли. А могут же!
Вспомните «Темный рыцарь» Нолана. Это же шедевр! А как Хит Леджер сыграл Джокера! Но опять же в разговоре с актерами я понимаю, в чем прелесть американского кино. Там дают за роль 20 миллионов долларов, и к ней готовятся год. Или похудеют, или наберут килограммов сорок. И сыграют кого угодно! А наши с пузом во все фильмы: «Карлсон? Я! Мальчика? Тоже я! Почтальона Печкина? Я». Мне хотелось бы, чтобы они не снимались в нескольких фильмах параллельно, а подходили к роли иначе. Да, мы не делаем таких масштабных фильмов, чтобы актер ради этого перестраивал свой режим, но в этом же и есть суть, когда люди внедряются в свое ремесло. И я уверен, что у нас есть много талантов. Просто нет таких масштабных ролей, — сказал Дзюба.