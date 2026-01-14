Кавазашвили о «Рубине»: «Обидно, что пригласили Артигу, он не выдающийся тренер. Руководители клубов в ущерб своим кадрам постоянно зовут иностранных специалистов»

Во вторник казанский клуб расторг контракт с Рашидом Рахимовым, а в среду назначил на пост главного тренера испанца Франка Артигу.
— «Рубин» официально назначил Артигу новым главным тренером. Понимаете, почему убрали Рахимова?
— Я вообще ничего не могу сообразить. Татарстан — очень развитая республика, которая имеет очень большие возможности. Руководство этой республики находится на заметном, поощрительном положении и может командовать сегодня так, как им надо. Потребность у них повысилась. Если республика мощная в технологическом, промышленном плане, то почему же у нас не должно быть выдающейся футбольной команды? И получается, что даже седьмое место по итогам первой части РПЛ их не устраивает.
Но для меня обидно, что «Рубин» пригласил иностранца. Я всегда с обидой смотрю на наших руководителей, хозяев футбольных клубов, которые в ущерб своим тренерским кадрам постоянно делают акцент на приглашение иностранных специалистов. Возможно иногда пойти на такой шаг, если это действительно какой‑нибудь выдающийся специалист. Был приглашен испанец Артига, я бы не сказал, что это выдающийся тренер, — сказал Кавазашвили.
Последним клубом Артиги был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. До этого он возглавлял «Химки» и «Родину». С 2010 по 2021 год специалист работал в академии «Барселоны», 11 раз победив в молодежном чемпионате с командами разных возрастов.