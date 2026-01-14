Кавазашвили о «Рубине»: «Обидно, что пригласили Артигу, он не выдающийся тренер. Руководители клубов в ущерб своим кадрам постоянно зовут иностранных специалистов»

— Я вообще ничего не могу сообразить. Татарстан — очень развитая республика, которая имеет очень большие возможности. Руководство этой республики находится на заметном, поощрительном положении и может командовать сегодня так, как им надо. Потребность у них повысилась. Если республика мощная в технологическом, промышленном плане, то почему же у нас не должно быть выдающейся футбольной команды? И получается, что даже седьмое место по итогам первой части РПЛ их не устраивает.