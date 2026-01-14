Главная цель «Баварии» на лето — Рид из «Фейеноорда». Также мюнхенцам интересны Диоманде из «Лейпцига», Гехи из «Кристал Пэлас», Вукшович из «Тоттенхэма» и&nbs

Как передает Sport.de со ссылкой на Bild, главной целью мюнхенцев будет защитник Дживайро Рид из «Фейеноорда». В июне нидерландцу исполнится 20 лет.
Также чемпионам Германии интересен Марк Гехи («Кристал Пэлас»), но если защитник сборной Англии сделает выбор в пользу другого клуба, то «Бавария» может попробовать подписать принадлежащего «Тоттенхэму» Луку Вукшовича.
Мюнхенцы хотели бы купить Яна Диоманде, но этого не произойдет, если «Лейпциг» не снизит запросы (сейчас — свыше 100 млн евро). В числе других целей — лучший бомбардир «Кельна» Саид Эль Мала.