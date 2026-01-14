Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Интер
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
3.80
П2
16.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
4
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.82
П2
5.63
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Мать экс-защитника ЦСКА Адамса уверена, что сына убили. Друзья настаивают на версии о самоубийстве из-за неразделенной любви. Воспитанник армейцев выпал из окна высотки

Появилась новая информация о возможных причинах смерти экс-защитника ЦСКА Лайонела Адамса.

Источник: Спортс"

Сегодня в подмосковной полиции проинформировали, что Адамс погиб. «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Лайонел выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до прибытия врачей.

Позднее «Матч ТВ» со ссылкой на «Mash на спорте» написал, что мать бывшего футболиста ЦСКА уверена, что ее сына убили, а друзья настаивают на версии о самоубийстве из‑за неразделенной любви.

Мария Викторовна рассказала, что у Лайонела не было девушки, последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери, но она не ответила, а когда освободилась, было поздно, на ее звонок сын не поднял трубку.

В декабре Адамса избили и ранили из пистолета в Звенигороде. Мать пыталась навестить сына, когда он находился в больнице с огнестрельными ранениями, но врачи утверждали, что Адамс уехал из медучреждения без предупреждения.

За карьеру Адамс выступал за молодежную команду ЦСКА, «Енисей», КАМАЗ и клубы из Казахстана, Беларуси, Армении и Испании. После ухода из карагандинского «Шахтера» в 2024 году футболист находился без клуба.

Погиб Лайонел Адамс — воспитанник ЦСКА выпал из окна. В 31 год.