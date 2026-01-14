Мать экс-защитника ЦСКА Адамса уверена, что сына убили. Друзья настаивают на версии о самоубийстве из-за неразделенной любви. Воспитанник армейцев выпал из окна высотки

Сегодня в подмосковной полиции проинформировали, что Адамс погиб. «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Лайонел выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до прибытия врачей.
Позднее «Матч ТВ» со ссылкой на «Mash на спорте» написал, что мать бывшего футболиста ЦСКА уверена, что ее сына убили, а друзья настаивают на версии о самоубийстве из‑за неразделенной любви.
Мария Викторовна рассказала, что у Лайонела не было девушки, последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери, но она не ответила, а когда освободилась, было поздно, на ее звонок сын не поднял трубку.
В декабре Адамса избили и ранили из пистолета в Звенигороде. Мать пыталась навестить сына, когда он находился в больнице с огнестрельными ранениями, но врачи утверждали, что Адамс уехал из медучреждения без предупреждения.
За карьеру Адамс выступал за молодежную команду ЦСКА, «Енисей», КАМАЗ и клубы из Казахстана, Беларуси, Армении и Испании. После ухода из карагандинского «Шахтера» в 2024 году футболист находился без клуба.
