Дзюба о критике фанатами: «Говорят: “Да ну что это за футбол?! Так и вы не поете, как на “Олд Траффорд” или “Энфилде”! На Евро против Финляндии ощущали, будто играем в Хельси

— Ведь самое смешное, что больше всех критикует тот, кто живет этим. Футболом — журналисты, комментаторы, болельщики. Понятно, что без болельщиков никуда, но, когда они начинают массово говорить: «Да ну что это за футбол?!» Так и вы не поете, как на «Олд Траффорд» или «Энфилде»! Давайте честно. Я был на чемпионатах мира и Европы, и, когда мы играли с Уэльсом или Англией, наших не было слышно. Мы только перед игрой выдавали «Калинку». Как только начинался матч, ты как будто в гостях. На Евро-2020 в Санкт-Петербурге против Финляндии ощущали, будто играем в Хельсинки. Горстка их болельщиков так орала! И ты смотришь и думаешь: «Как эти пять тысяч визжат на весь стадион?».
— А потом была еще и Дания.
— Для меня это вообще номер один из всего, что я видел за всю карьеру. Во время игры не слышал абсолютно ничего. Когда бил пенальти, мне даже Саня Головин сказал: «Как ты ударил вообще? У меня уши заложило». А я и сам обалдел. Когда они нам забивали — а забили они много, — там так пивом обливались! Даже бабушка на трибунах, которую, извиняюсь за выражение, смерть посрать отпустила на игру, пивом обливалась! Я не видел такого. За сорок минут до начала выходишь на разминку, а уже полный стадион. Поют, пиво пьют, веселятся. Те же комментаторы эмоциональнее, а не как наши: «Вчера… Ой, кстати, гол, но мы не об этом. Вчера встретил Серегу…» Они-то что рассказывают? — сказал Дзюба.