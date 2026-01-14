Дзюба о критике фанатами: «Говорят: “Да ну что это за футбол?! Так и вы не поете, как на “Олд Траффорд” или “Энфилде”! На Евро против Финляндии ощущали, будто играем в Хельси

— Ведь самое смешное, что больше всех критикует тот, кто живет этим. Футболом — журналисты, комментаторы, болельщики. Понятно, что без болельщиков никуда, но, когда они начинают массово говорить: «Да ну что это за футбол?!» Так и вы не поете, как на «Олд Траффорд» или «Энфилде»! Давайте честно. Я был на чемпионатах мира и Европы, и, когда мы играли с Уэльсом или Англией, наших не было слышно. Мы только перед игрой выдавали «Калинку». Как только начинался матч, ты как будто в гостях. На Евро-2020 в Санкт-Петербурге против Финляндии ощущали, будто играем в Хельсинки. Горстка их болельщиков так орала! И ты смотришь и думаешь: «Как эти пять тысяч визжат на весь стадион?».