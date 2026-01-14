У Олисе 19 (9+10) очков по «гол+пас» в сезоне Бундеслиги, он уступает лишь Кейну. Вингер «Баварии» — лучший ассистент топ-5 лиг

В текущем сезоне на счету француза 10 голов и 9 результативных передач в 17 матчах чемпионата Германии. Олисе является лучшим ассистентом Бундеслиги, у ближайшего конкурента Луиса Диаса — 8 голевых передач. По «гол+пас» вингер уступает в Бундеслиге лишь Харри Кейну, набравшему 24 (20+4) очка.
Также Олисе — лучший ассистент в топ-5 лиг. В АПЛ лидирует Бруну Фернандеш («МЮ») с 8 передачами, в Ла Лиге — Ламин Ямаль («Барселона») и Луис Милья («Хетафе») с 7 ассистами, в Серии А — Хесус Родригес и Нико Пас (оба — «Комо») с 6 ассистами, в Лиге 1 — Витинья («ПСЖ») с 6 результативными пасами.