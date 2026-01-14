Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.07
П2
17.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
2.82
П2
1.72
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

У Олисе 19 (9+10) очков по «гол+пас» в сезоне Бундеслиги, он уступает лишь Кейну. Вингер «Баварии» — лучший ассистент топ-5 лиг

Вингер «Баварии» Майкл Олисе ассистировал Сержу Гнабри в матче 17-го тура Бундеслиги против «Кельна» (1:1, перерыв).

Источник: Спортс"

В текущем сезоне на счету француза 10 голов и 9 результативных передач в 17 матчах чемпионата Германии. Олисе является лучшим ассистентом Бундеслиги, у ближайшего конкурента Луиса Диаса — 8 голевых передач. По «гол+пас» вингер уступает в Бундеслиге лишь Харри Кейну, набравшему 24 (20+4) очка.

Также Олисе — лучший ассистент в топ-5 лиг. В АПЛ лидирует Бруну Фернандеш («МЮ») с 8 передачами, в Ла Лиге — Ламин Ямаль («Барселона») и Луис Милья («Хетафе») с 7 ассистами, в Серии А — Хесус Родригес и Нико Пас (оба — «Комо») с 6 ассистами, в Лиге 1 — Витинья («ПСЖ») с 6 результативными пасами.