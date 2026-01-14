У Олисе 19 (9+10) очков по «гол+пас» в сезоне Бундеслиги, он уступает лишь Кейну. Вингер «Баварии» — лучший ассистент топ-5 лиг

Также Олисе — лучший ассистент в топ-5 лиг. В АПЛ лидирует Бруну Фернандеш («МЮ») с 8 передачами, в Ла Лиге — Ламин Ямаль («Барселона») и Луис Милья («Хетафе») с 7 ассистами, в Серии А — Хесус Родригес и Нико Пас (оба — «Комо») с 6 ассистами, в Лиге 1 — Витинья («ПСЖ») с 6 результативными пасами.