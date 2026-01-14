Ричмонд
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о зарплате в РПЛ после Второй лиги: «Выросла в 10−12 раз, наверное. С другими командами не сравнить, но мы не жалуемся»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов рассказал, что стал зарабатывать в разы больше, играя в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В России Кагермазов ранее представлял «Прогресс» Тимашевск, «Кубань», «Сочи», «Афипс», «Шинник» и «Факел». За махачкалинцев игрок выступает с 2021 года.

— У тебя по сравнению с LEON Второй лигой зарплата во сколько раз выросла?

— Тяжело сказать. Наверно, в 10−12 раз, если в подробности не вдаваться. Нормально.

Конечно, сравнивать с другими командами не приходится, но ничего страшного. Мы не жалуемся, — сказал Кагермазов.

В текущем сезоне 29‑летний футболист провел за «Динамо» 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.