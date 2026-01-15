Зобнин об РПЛ: «С точки зрения шоу чемпионат сильно прибавил. По игре — поймем, когда с командами из Европы играть начнем»

— Чемпионат стал лучше, быстрее и красивее или наоборот?
— С точки зрения шоу, я чувствую, что наш чемпионат очень сильно прибавил. И для привлечения людей, болельщиков, семей, фанатов на трибуны сейчас чемпионат идет в правильном направлении. И мне тоже это нравится.
С точки зрения игры как таковой тяжело сейчас о чем-то говорить, потому что мы не играем официальные матчи в еврокубках, мы не играем официальных матчей сборной. Думаю, что здесь точно поймем только тогда, когда мы начнем играть с командами из Европы, — сказал Зобнин.