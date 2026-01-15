Конте об арендованном у «МЮ» Хейлунде: «Таких ребят нужно тренировать людям, способным их улучшить. “Наполи” увидел в Расмусе огромный потенциал, он очень прибавил здесь»

"Расмус — игрок, который очень сильно прибавил с момента своего приезда. Ему 22 года, мы увидели в нем огромный потенциал.
Но, конечно же, таких ребят нужно тренировать людям, которые могут их улучшить, научить работать на команду, правильно выбирать позицию. Показать когда двигаться за мячом, а когда атаковать на свободном пространстве.
Наша задача — постоянно совершенствовать всех игроков и делать их лучше, чем они были до приезда", — сказал Конте.
С полной статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.