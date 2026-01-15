Быстров о Дивееве в «Зените»: «Игорю надо будет попыхтеть — там сумасшедшая конкуренция, никто место в старте просто не отдаст. В условиях лимита ради него будут кем-то жертвовать»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Игоря Дивеева к петербуржцам в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду. — Если Дивеев будет играть в основе, то «Зенит» выиграет от этого обмена, а если Лусиано начнет забивать за ЦСКА, то вообще все будут в плюсе. — Как вы думаете, Дивееву гарантировано место в стартовом составе «Зенита»? — В «Зените» всегда сумасшедшая конкуренция, и никто свое место так просто не отдаст. Поэтому Игорю надо будет попыхтеть. Хотя в условиях лимита, кем-то ради него будут жертвовать. — В чем сейчас Дивеев сильнее нынешних защитников «Зенита»? — Паспорт российский и все. — Может ли травматичность Дивеева стать проблемой для "Зенита? — Это у самого Игоря надо спросить. А мы узнаем, только когда начнется сезон, насколько он будет готов выкладываться и помогать команде, — сказал Быстров. В текущем сезоне Дивеев сыграл 19 матчей и забил 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.