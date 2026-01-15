Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Быстров о Дивееве в «Зените»: «Игорю надо будет попыхтеть — там сумасшедшая конкуренция, никто место в старте просто не отдаст. В условиях лимита ради него будут кем-то жертвовать»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Игоря Дивеева к петербуржцам в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду. — Если Дивеев будет играть в основе, то «Зенит» выиграет от этого обмена, а если Лусиано начнет забивать за ЦСКА, то вообще все будут в плюсе.

Источник: Спортс"

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Игоря Дивеева к петербуржцам в рамках обмена на форварда Лусиано Гонду. — Если Дивеев будет играть в основе, то «Зенит» выиграет от этого обмена, а если Лусиано начнет забивать за ЦСКА, то вообще все будут в плюсе. — Как вы думаете, Дивееву гарантировано место в стартовом составе «Зенита»? — В «Зените» всегда сумасшедшая конкуренция, и никто свое место так просто не отдаст. Поэтому Игорю надо будет попыхтеть. Хотя в условиях лимита, кем-то ради него будут жертвовать. — В чем сейчас Дивеев сильнее нынешних защитников «Зенита»? — Паспорт российский и все. — Может ли травматичность Дивеева стать проблемой для "Зенита? — Это у самого Игоря надо спросить. А мы узнаем, только когда начнется сезон, насколько он будет готов выкладываться и помогать команде, — сказал Быстров. В текущем сезоне Дивеев сыграл 19 матчей и забил 3 гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Владимир Быстров: «Дивеев — штучный товар в условиях лимита. А таких, как Гонду — пруд пруди. Если “Зенит” берет Игоря, значит Семак рассчитывает на него».