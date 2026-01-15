Свищев про решение США ограничить выдачу виз гражданам России: «Мы уже привыкли к неординарным поступкам Трампа. Когда что-то запрещают, это всегда плохо. Но на ЧМ мы не едем — дома посмотрим»

Неприятная ситуация, но к спорту ее привязывать не надо. Когда кого-то лишают права путешествовать — по семейным, бизнес- или туристическим причинам — это никого не радует. Когда что-то запрещают, это всегда плохо. Мы уже привыкли к неординарным поступкам президента США. Думаю, это не стопроцентный запрет, какие-то исключения будут. Возможно, это станет элементом переговоров и компромиссов", — сказал депутат Государственной думы.