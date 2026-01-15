Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Свищев про решение США ограничить выдачу виз гражданам России: «Мы уже привыкли к неординарным поступкам Трампа. Когда что-то запрещают, это всегда плохо. Но на ЧМ мы не едем — дома посмотрим»

Дмитрий Свищев высказался о решении властей США ограничить выдачу виз гражданам России.

Источник: Спортс"

"На чемпионат мира мы не едем, не участвуем — нечего нам там делать. Трагедии в этом нет, по телевизору дома посмотрим.

Неприятная ситуация, но к спорту ее привязывать не надо. Когда кого-то лишают права путешествовать — по семейным, бизнес- или туристическим причинам — это никого не радует. Когда что-то запрещают, это всегда плохо. Мы уже привыкли к неординарным поступкам президента США. Думаю, это не стопроцентный запрет, какие-то исключения будут. Возможно, это станет элементом переговоров и компромиссов", — сказал депутат Государственной думы.