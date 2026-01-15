Попов о Баринове в ЦСКА: «Мы говорим о патриотизме, но “Локомотиву” на это наплевать. Теперь любой подрастающий воспитанник будет думать: “От меня все равно избавятся”

«Тяжело оценивать этот переход со стороны. Но я думаю, что Баринов понес большие финансовые потери, поэтому и перешел в ЦСКА. Есть клуб, который ты любишь и уважаешь, но разница в суммах контракта была существенной. Я не думаю, что при разнице в 100 тысяч он бы ушел из команды. Почему “Локомотив” не дал ему деньги, которые он просил? Мне трудно сказать…
Сейчас любой подрастающий воспитанник «Локомотива» будет думать: «От меня все равно потом избавятся. Зачем мне держаться за эту команду?». Уход Баринова — удар по имиджу команды. Он сейчас навредит «Локомотиву».
Упустить основного игрока — это провал. Вы заработали на нем деньги, но это ваш воспитанник. Он должен быть в клубе. Маленькие дети должны смотреть и равняться на него. Мы сейчас все говорим о патриотизме. Почему мы говорим? Потому что он пропал. Это один из пунктов. «Локомотиву» было наплевать на это. Я не думаю, что Баринову все равно…
Там говорят про какие-то агентские игры, но это уже вопрос не ко мне. ЦСКА получил качественного футболиста. У «Локомотива» были матчи, когда они проваливались. Иногда это было связано с тем, что Баринов нервничал из-за отсутствия контракта. Но в качествах Дмитрия я не сомневаюсь", — сказал Попов.