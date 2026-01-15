Попов о Баринове в ЦСКА: «Мы говорим о патриотизме, но “Локомотиву” на это наплевать. Теперь любой подрастающий воспитанник будет думать: “От меня все равно избавятся”

Упустить основного игрока — это провал. Вы заработали на нем деньги, но это ваш воспитанник. Он должен быть в клубе. Маленькие дети должны смотреть и равняться на него. Мы сейчас все говорим о патриотизме. Почему мы говорим? Потому что он пропал. Это один из пунктов. «Локомотиву» было наплевать на это. Я не думаю, что Баринову все равно…