Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Попов о Баринове в ЦСКА: «Мы говорим о патриотизме, но “Локомотиву” на это наплевать. Теперь любой подрастающий воспитанник будет думать: “От меня все равно избавятся”

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов раскритиковал «Локомотив» после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Источник: Спортс"

«Тяжело оценивать этот переход со стороны. Но я думаю, что Баринов понес большие финансовые потери, поэтому и перешел в ЦСКА. Есть клуб, который ты любишь и уважаешь, но разница в суммах контракта была существенной. Я не думаю, что при разнице в 100 тысяч он бы ушел из команды. Почему “Локомотив” не дал ему деньги, которые он просил? Мне трудно сказать…

Сейчас любой подрастающий воспитанник «Локомотива» будет думать: «От меня все равно потом избавятся. Зачем мне держаться за эту команду?». Уход Баринова — удар по имиджу команды. Он сейчас навредит «Локомотиву».

Упустить основного игрока — это провал. Вы заработали на нем деньги, но это ваш воспитанник. Он должен быть в клубе. Маленькие дети должны смотреть и равняться на него. Мы сейчас все говорим о патриотизме. Почему мы говорим? Потому что он пропал. Это один из пунктов. «Локомотиву» было наплевать на это. Я не думаю, что Баринову все равно…

Там говорят про какие-то агентские игры, но это уже вопрос не ко мне. ЦСКА получил качественного футболиста. У «Локомотива» были матчи, когда они проваливались. Иногда это было связано с тем, что Баринов нервничал из-за отсутствия контракта. Но в качествах Дмитрия я не сомневаюсь", — сказал Попов.