Дзюба об отсутствии соцсетей у жены: «Ей никто не запрещает — если заведет, это не будет шоком. Но она сама все понимает, будут применены санкции»

— В шоу [ «Натальная карта»] вы договорились: если выпуск наберет 22 миллиона просмотров, ты разрешишь супруге завести соцсети.
— Ей и так разрешено — не было такого, что ей кто-то что-то запрещал.
— Ты знаешь, сколько сейчас просмотров?
— Нет.
— Почти 22 миллиона.
— Они накручивают, все это знают! Пусть покажут мне все официально… Они там крутят как боги. Но повторюсь, жене никто не запрещает [вести соцсети].
Она самостоятельная взрослая девушка. Если заведет соцсети, это не будет шоком. Но она все понимает сама. Если в какой-то момент она решит появиться в социальных сетях — это ее право. Будут применены санкции, — сказал со смехом Дзюба.
Артем Дзюба: «Мне нравится выражение мусульман: “Наши женщины спрятаны — но красивые дома”. А у нас женщина дома вся в мыле, но куда-то выходит — бомба!».
Дзюба про откровенные фото девушек в соцсетях: «Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Все мужчины, если они не подкаблучники, против. Делать это ради самооценки — дичь».