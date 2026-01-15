Клопп о работе в «Реале»: «Это прозвучало, но не из клуба. Слухи циркулируют уже некоторое время»

Ранее бывшего тренера «Ливерпуля» неоднократно связывали с мадридским клубом. Сейчас немецкий специалист занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull.
"Думаю, слухи циркулируют уже некоторое время. И я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, но это никак не связано со мной.
Это действительно прозвучало, но не из «Мадрида», — сказал Клопп в интервью Servus TV.
Клопп не планирует возвращаться к тренерству на фоне ухода Алонсо из «Реала»: «Не так уж плохо смотреть на потрясения на тренерском рынке со стороны».
Клопп рассмотрит возможность возглавить «Реал», если клуб пригласит его летом. Этот вариант привлекает тренера (Флориан Плеттенберг).