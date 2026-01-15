Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Клопп о работе в «Реале»: «Это прозвучало, но не из клуба. Слухи циркулируют уже некоторое время»

Юрген Клопп заявил, что «Реал» не обращался к нему после увольнения Хаби Алонсо с поста главного тренера.

Источник: Спортс"

Ранее бывшего тренера «Ливерпуля» неоднократно связывали с мадридским клубом. Сейчас немецкий специалист занимает должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

"Думаю, слухи циркулируют уже некоторое время. И я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, но это никак не связано со мной.

Это действительно прозвучало, но не из «Мадрида», — сказал Клопп в интервью Servus TV.

Клопп не планирует возвращаться к тренерству на фоне ухода Алонсо из «Реала»: «Не так уж плохо смотреть на потрясения на тренерском рынке со стороны».

Клопп рассмотрит возможность возглавить «Реал», если клуб пригласит его летом. Этот вариант привлекает тренера (Флориан Плеттенберг).