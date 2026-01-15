У «Интера» 7 побед и ничья с «Наполи» после поражения от «Милана» в Серии А. Команда Киву лидирует в таблице

Команда Кристиана Киву одолела «Лечче» (1:0) в 16-м туре благодаря точному удару Франческо Эспозито на 78-й минуте.
В последний раз «нерадзурри» уступали в Серии А 23 ноября — «Милану». С тех пор у них 7 побед и ничья с «Наполи» (2:2).
«Интер» продлил серию без поражений в чемпионате до восьми матчей.
