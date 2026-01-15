«Реал» проиграл в 7 турнирах за 13 месяцев. Последний трофей был завоеван в декабре 2024 года

В 2025 году «сливочные» уступили «Барселоне» в финалах Суперкубка и Кубка Испании и заняли второе место по итогам сезона в Ла Лиге. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до ¼ финала, где проиграл «Арсеналу», а на клубном чемпионате мира уступил «ПСЖ» в полуфинале.