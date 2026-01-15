Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

«Реал» проиграл в 7 турнирах за 13 месяцев. Последний трофей был завоеван в декабре 2024 года

«Реал» потерпел неудачу в седьмом турнире за 13 месяцев.

Источник: Спортс"

Мадридцы уступили «Альбасете» (2:3) в ⅛ финала Кубка Испании и покинули соревнование.

Последний трофей «Реал» выиграл в декабре 2024 года, обыграв «Пачуку» в финале Межконтинентального кубка ФИФА (3:0).

В 2025 году «сливочные» уступили «Барселоне» в финалах Суперкубка и Кубка Испании и заняли второе место по итогам сезона в Ла Лиге. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до ¼ финала, где проиграл «Арсеналу», а на клубном чемпионате мира уступил «ПСЖ» в полуфинале.

11 января 2026 года «Реал» проиграл «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.