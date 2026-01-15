«Реал» проиграл в 7 турнирах из 9 после перехода Мбаппе. С Килианом завоевали только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок

Мадридцы уступили «Альбасете» со счетом 2:3 в ⅛ финала Кубка Испании и покинули турнир. Форвард не был включен в заявку на матч из-за повреждения.
Француз присоединился к «сливочным» летом 2024 года. С 2024 года клубу удалось выиграть только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.
С тех пор мадридцы не смогли завоевать два Суперкубка Испании, два Кубка Испании, не победили в Ла Лиге и Лиге чемпионов в прошлом сезоне, а также не выиграли чемпионат мира среди клубов.
В текущем сезоне «Мадрид» продолжает соревноваться в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.