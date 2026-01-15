Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

«Реал» проиграл в 7 турнирах из 9 после перехода Мбаппе. С Килианом завоевали только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок

«Реал Мадрид» остался без трофея в семи турнирах из девяти после перехода Килиана Мбаппе.

Источник: Спортс"

Мадридцы уступили «Альбасете» со счетом 2:3 в ⅛ финала Кубка Испании и покинули турнир. Форвард не был включен в заявку на матч из-за повреждения.

Француз присоединился к «сливочным» летом 2024 года. С 2024 года клубу удалось выиграть только Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

С тех пор мадридцы не смогли завоевать два Суперкубка Испании, два Кубка Испании, не победили в Ла Лиге и Лиге чемпионов в прошлом сезоне, а также не выиграли чемпионат мира среди клубов.

В текущем сезоне «Мадрид» продолжает соревноваться в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.