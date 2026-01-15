Арбелоа про вылет «Реала» от «Альбасете»: «Я не боюсь провалов, они часть пути к успеху. Это поможет нам стать лучше. Я видел нацеленных на победу игроков, мне не в чем их упр

— Это провал?
— Я вчера уже говорил, что не боюсь провала. И я понимаю тех, кому хочется назвать это поражение провалом. Провалы — часть пути к успеху. Это поможет мне стать лучше. Это поможет стать лучше всем нам.
Я много раз за свою жизнь терпел неудачи, были и более болезненные вылеты, чем этот. Мы подготовимся к следующему матчу с максимальной самоотдачей.
— Вы в команде только один день. Следует ли больше винить игроков?
— Я видел футболистов, нацеленных на победу. Мне не в чем их упрекнуть. То, как они меня приняли вчера, их отношение… Мы все знаем, какие требования предъявляет эта эмблема. Все мы вместе с болельщиками ляжем спать с болезненными ощущениями. Завтра надо подняться и взяться за работу, — сказал главный тренер «Реала».