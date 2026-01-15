Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

«Реал» в 6-й раз вылетел из Кубка Испании от клуба не из Ла Лиги в XXI веке. Ранее — от «Толедо», «Реал Унион», «Алькоркона», «Алькояно» и &laqu

«Реал» впервые за долгое время вылетел из Кубка Испании от соперника из низших лиг.

Источник: Спортс"

Мадридцы уступили «Альбасете» с 17-го места Сегунды со счетом 2:3 в ⅛ финала и закончили выступление в турнире. Это шестой вылет «сливочных» из Кубка от соперника не из Ла Лиги в XXI веке.

С начала века «Реал» уступал «Толедо» (3-й дивизион, 2000−01, 1/64 финала), «Реал Унион» (3-й дивизион, 2008−09, 1/32 финала), «Алькоркону» (3-й дивизион, 2009−10, 1/32 финала), «Алькояно» (3-й дивизион, 2020−21, 1/32 финала).

Кроме того, «Мадрид» в проиграл «Кадису» из третьего дивизиона в первом матче 1/32 финала Кубка Испании в сезоне-2015/16. Результат ответного матча не был засчитан после исключения «Реал» из турнира. Это было обусловлено тем, что в ответном матче (3:1) сыграл полузащитник Денис Черышев, который заработал дисквалификацию еще во время выступлений за «Вильярреал».