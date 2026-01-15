«Реал» в 6-й раз вылетел из Кубка Испании от клуба не из Ла Лиги в XXI веке. Ранее — от «Толедо», «Реал Унион», «Алькоркона», «Алькояно» и &laqu

Кроме того, «Мадрид» в проиграл «Кадису» из третьего дивизиона в первом матче 1/32 финала Кубка Испании в сезоне-2015/16. Результат ответного матча не был засчитан после исключения «Реал» из турнира. Это было обусловлено тем, что в ответном матче (3:1) сыграл полузащитник Денис Черышев, который заработал дисквалификацию еще во время выступлений за «Вильярреал».