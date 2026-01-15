Карвахаль о вылете из Кубка Испании: «Реал» достиг дна. Нас выбила команда из Сегунды. Мы не соответствуем уровню клуба"

"Сегодня мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира — и я поздравляю их.
С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона.
Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать.
Мы должны выкладываться на полную. Мы также приносим извинения болельщикам. Мы — и я лично — не соответствуем уровню и ожиданиям клуба.
Обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию", — сказал Даниэль Карвахаль.
«Реал» опозорился и без Алонсо: вылет из Кубка от «Альбасете» с 17-го места Сегунды. Арбелоа получил сразу.