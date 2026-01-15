Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Карвахаль о вылете из Кубка Испании: «Реал» достиг дна. Нас выбила команда из Сегунды. Мы не соответствуем уровню клуба"

Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль высказался после поражения от «Альбасете» (2:3) в матче ⅛ финала Кубка Испании.

Источник: Спортс"

"Сегодня мы достигли дна. Команда из Сегунды выбила нас из турнира — и я поздравляю их.

С завтрашнего дня мы должны быть самокритичны как индивидуально, так и командно. У нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона.

Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать.

Мы должны выкладываться на полную. Мы также приносим извинения болельщикам. Мы — и я лично — не соответствуем уровню и ожиданиям клуба.

Обещаем отдавать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию", — сказал Даниэль Карвахаль.

«Реал» опозорился и без Алонсо: вылет из Кубка от «Альбасете» с 17-го места Сегунды. Арбелоа получил сразу.