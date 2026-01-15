Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Киву о лидерстве «Интера» в Серии А: «Я уже был зимним чемпионом, но это ничего не значит. Важно быть на вершине таблицы в мае. Мы конкурентоспособны»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Лечче» (1:0) в матче 16-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

«Я ожидал сложного матча, потому что, когда тратишь столько энергии, сколько мы потратили в прошлой игре с “Наполи”, и не добиваешься нужного результата, это сильно давит. Помню это как футболист, что следующий матч через 72 часа был одним из самых сложных испытаний.

У команды был правильный настрой. несмотря на трудности. Она верила до конца и была полна решимости одержать победу. В таких играх вероятность проиграть выше, чем выиграть. Ребята заслужили успех, ведь они сделали все, чтобы добиться результата.

Раньше я уже был зимним чемпионом, но это ничего не значит. Важно быть на вершине таблицы в мае. Это означает, что мы конкурентоспособны, но борьба за каждое очко будет вестись до самого конца чемпионата", — сказал Кристиан Киву.