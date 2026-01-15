Киву о лидерстве «Интера» в Серии А: «Я уже был зимним чемпионом, но это ничего не значит. Важно быть на вершине таблицы в мае. Мы конкурентоспособны»

«Я ожидал сложного матча, потому что, когда тратишь столько энергии, сколько мы потратили в прошлой игре с “Наполи”, и не добиваешься нужного результата, это сильно давит. Помню это как футболист, что следующий матч через 72 часа был одним из самых сложных испытаний.
У команды был правильный настрой. несмотря на трудности. Она верила до конца и была полна решимости одержать победу. В таких играх вероятность проиграть выше, чем выиграть. Ребята заслужили успех, ведь они сделали все, чтобы добиться результата.
Раньше я уже был зимним чемпионом, но это ничего не значит. Важно быть на вершине таблицы в мае. Это означает, что мы конкурентоспособны, но борьба за каждое очко будет вестись до самого конца чемпионата", — сказал Кристиан Киву.