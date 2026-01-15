Росеньор о поражении от «Арсенала»: «Челси» доминировал в момент, когда пропустил третий гол. Несколько игроков простыли, некоторые получили травмы, но команда показала готовность бороться"

"Я очень доволен вовлеченностью и самоотдачей игроков. Они отдали все силы. Игра была открытой.
Разочарован пропущенным голом после углового. Разочарован и третьим голом, потому что мы вернулись в игру и в тот момент доминировали.
Мы как будто выключились после начала второго тайма, но не могу упрекнуть футболистов. Несколько игроков простыли, на неделе некоторые получили травмы, но команда показала, что готова бегать и бороться друг за друга.
Роберт Санчес — очень хороший вратарь. Он сделал выдающийся сэйв при счете 1:3, сохранив нам шансы на победу. Нам есть над чем поработать, но в целом мне понравился настрой команды", — сказал Лиэм Росеньор.
Гарначо дублем оставил «Челси» шансы на финал Кубка лиги. Впечатлили смелостью даже Артету.