Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Росеньор о поражении от «Арсенала»: «Челси» доминировал в момент, когда пропустил третий гол. Несколько игроков простыли, некоторые получили травмы, но команда показала готовность бороться"

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался после поражения от «Арсенала» (2:3) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Источник: Спортс"

"Я очень доволен вовлеченностью и самоотдачей игроков. Они отдали все силы. Игра была открытой.

Разочарован пропущенным голом после углового. Разочарован и третьим голом, потому что мы вернулись в игру и в тот момент доминировали.

Мы как будто выключились после начала второго тайма, но не могу упрекнуть футболистов. Несколько игроков простыли, на неделе некоторые получили травмы, но команда показала, что готова бегать и бороться друг за друга.

Роберт Санчес — очень хороший вратарь. Он сделал выдающийся сэйв при счете 1:3, сохранив нам шансы на победу. Нам есть над чем поработать, но в целом мне понравился настрой команды", — сказал Лиэм Росеньор.

