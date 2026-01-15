Ричмонд
Дзюба о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что он сделал из него игрока, ха-ха! Головин — его продукт, но Эдегор, Кварацхелия… Деда понесло»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о внимании к молодым футболистам команды, а также высказался об игроках, с которыми работал тренер Леонид Слуцкий.

Источник: Спортс"

— В «Акроне» много молодых ребят. Нам рассказывали, что ты проводишь много времени с ними. Почему?

— Они меня очень любят, зовут или «папа», или «старший брат». Они мне очень нравятся, хорошие ребята.

Мы можем посидеть у меня дома, посмотреть футбол, поиграть в Counter Strike, сходить в кино, в боулинг. Им это приятно, они многое узнают.

И мне нужно понимать, чем дышат ребята, в какой момент жизни им помочь. Они знают, что у них есть мое плечо не только на футбольном поле, но и в жизни.

Я всегда подстрахую, стараюсь вбить им в голову определенные вещи. Сейчас им нужно полностью себя посвятить футболу. У многих ребят не хватает старшего товарища, который направит в правильное русло. Соблазнов много, важно, чтобы ребята выстрелили.

Я буду гордиться, когда через несколько лет парни заиграют в больших клубах, а я посмотрю на них по телевизору с осознанием, что приложил руку к их развитию.

— Леонид Слуцкий так рассказывает про Головина, Эдегора и Хвичу.

— Он уже надоел всем.

Кварацхелия давно не помнит, как Слуцкого зовут. Какой-то полулысый бегемот три дня Хвичу видел и теперь ходит и всем рассказывает, что он сделал из него игрока, ха-ха!

При этом надо признать, что Головина правда сделал Леонид Викторович.

Я помню, как он появился в сборной, даже немного искусственно — тренер видел в нем огромный потенциал. На Евро-2016 он набил те шишки, чтобы к ЧМ-2018 мы увидели Головина, которого знаем сейчас. Так что можно признать, что Головин — это продукт Слуцкого.

Но все остальные — Эдегор, Кварацхелия… Это Леонид Викторович уже перестал таблетки пить, деда понесло, — сказал Артем Дзюба.