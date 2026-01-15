Дзюба о Слуцком: «Полулысый бегемот три дня Хвичу видел и рассказывает, что он сделал из него игрока, ха-ха! Головин — его продукт, но Эдегор, Кварацхелия… Деда понесло»

Я помню, как он появился в сборной, даже немного искусственно — тренер видел в нем огромный потенциал. На Евро-2016 он набил те шишки, чтобы к ЧМ-2018 мы увидели Головина, которого знаем сейчас. Так что можно признать, что Головин — это продукт Слуцкого.