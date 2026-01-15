Моуринью про 0:1 от «Порту»: «Бенфика» доминировала от начала до конца. Лучшая команда проиграла"

"Проиграла лучшая команда, но лучшая команда не забила, а пропустила один гол.
Мы контролировали игру против команды, которая играла очень интенсивно, у которой ДНК настоящих спортсменов, но «Бенфика» доминировала от начала до конца.
Несмотря на небольшое количество голевых моментов, доминирование казалось мне очевидным против команды, которая находится на подъеме и полна уверенности, в то время как ее болельщики, учитывая отличную форму команды, смирились с тем, что их команда проводит 45 минут на своей половине поля, обороняясь дома", — сказал Жозе Моуринью.
«Бенфика» нанесла 15 ударов (3 в створ) в сторону ворот в матче, «Порту» — 11 (5 в створ). Владение мячом — 53% против 47% в пользу команды Моуринью.
«Бенфика» Моуринью вылетела из Кубка Португалии от «Порту». Команда ранее выбыла из Кубка лиги — у Жозе два поражения подряд впервые за время работы с «орлами».