Альваро Арбелоа: «Нужна лучшая версия Винисиуса, если “Реал” хочет выигрывать трофеи. Вижу, что он предан делу и что он капитан»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о Винисиусе после поражения команды от «Альбасете» (2:3) в матче ⅛ финала Кубка Испании.

Источник: Спортс"

"Позитив в том, что он хотел быть на поле и провести полный матч после огромных усилий, которые он приложил на прошлой неделе.

Он был готов помочь команде, взять все на себя, бегать везде и не прятаться.

Вот таким должен быть Вини — тем, кто не боится, кто берет на себя ответственность и кто не теряет самообладание. У него будут и яркие дни, и менее удачные, но я вижу, что он предан своему делу и что он капитан.

Убежден, что он подарит нам великолепные вечера, и нам нужна его лучшая версия, если «Реал» хочет выигрывать трофеи", — сказал Альваро Арбелоа.

Винисиус забил 1 гол в 18 последних матчах за «Реал». У него 1 удар в створ в игре с «Альбасете».