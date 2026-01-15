Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Верона
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.20
П2
2.23
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

ТВ «Реала» о вылете из Кубка Испании: «Арбелоа не виноват. Мы упустили два титула за три дня — это должно измениться. Матч с “Альбасете” должен стать поворотным моментом»

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на поражение команды от «Альбасете» (2:3) в матче ⅛ финала Кубка Испании.

Источник: Спортс"

«Реал» не проявил себя в Альбасете. Мы должны признать это. Очень плохой имидж. Альваро Арбелоа не виноват, и этот матч должен стать поворотным моментом. За три дня мы упустили два титула.

Сейчас это должно измениться. Нам нужно значительно улучшить свою игру, и сделать это быстро. Один из турниров проигран, но в субботу состоится Ла Лига, Лига чемпионов возобновится, и мы должны отреагировать сейчас.

«Реал» должен выбраться из этой ситуации«, — сообщили в клубном телевидении “Реала”.

«Реал» опозорился и без Алонсо: вылет из Кубка от «Альбасете» с 17-го места Сегунды. Арбелоа получил сразу.