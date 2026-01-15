ТВ «Реала» о вылете из Кубка Испании: «Арбелоа не виноват. Мы упустили два титула за три дня — это должно измениться. Матч с “Альбасете” должен стать поворотным моментом»

«Реал» не проявил себя в Альбасете. Мы должны признать это. Очень плохой имидж. Альваро Арбелоа не виноват, и этот матч должен стать поворотным моментом. За три дня мы упустили два титула.
Сейчас это должно измениться. Нам нужно значительно улучшить свою игру, и сделать это быстро. Один из турниров проигран, но в субботу состоится Ла Лига, Лига чемпионов возобновится, и мы должны отреагировать сейчас.
«Реал» должен выбраться из этой ситуации«, — сообщили в клубном телевидении “Реала”.
«Реал» опозорился и без Алонсо: вылет из Кубка от «Альбасете» с 17-го места Сегунды. Арбелоа получил сразу.