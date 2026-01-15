«Комо» — «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья».
Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 22:45 по московскому времени. Телеканал “Матч! Футбол 1” покажет матч в прямом эфире.
«Комо» примет «Милан» в перенесенном матче 16-го тура Серии А.
