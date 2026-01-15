Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Верона
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.20
П2
2.23
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2

«Комо» — «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Комо» примет «Милан» в перенесенном матче 16-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья».

Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — 22:45 по московскому времени. Телеканал “Матч! Футбол 1” покажет матч в прямом эфире.

Таблица Серии А.

Статистика Серии А.