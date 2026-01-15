Ричмонд
«У Инфантино есть проблема: ему нравятся богатые и влиятельные люди с деньгами. После пандемии он стал еще большим автократом». Платини о президенте ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини охарактеризовал главу ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: Спортс"

"Он был хорошим вторым номером, но как первый номер он не очень хорош. Он очень хорошо работал в УЕФА, но у него есть одна проблема: ему нравятся богатые и влиятельные люди, у которых есть деньги. Таков его характер. Он был таким же, когда был вторым номером, но тогда он не был боссом.

К сожалению, после пандемии Инфантино стал еще большим автократом. Я думаю, что он потерял игру. Сейчас демократии меньше, чем во времена Блаттера. Можете говорить о Блаттере все, что хотите, но его главная проблема в том, что он хотел остаться в ФИФА на всю жизнь. Он был хорошим человеком для футбола.

Нынешние футбольные руководители просто выполняют свою работу. Есть много людей, которым все равно, футбол это или баскетбол. Если вы работаете в УЕФА или ФИФА, это не всегда означает, что вы любите футбол", — сказал Платини.