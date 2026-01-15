Сергей Семак: «Кассьерра нам нужен, но есть выгодные для “Зенита” и игрока предложения, уйдет — будем искать форварда в пару к Соболеву. А Лусиано хотелось играть больше — шанс предоста

— Новичок этой зимы — Игорь Дивеев. Прокомментируйте, пожалуйста, этот переход. И чего ожидаете от него? Может быть, уже успели пообщаться?
— Немного успели пообщаться, но я его знаю по работе в «Уфе», мы знакомы. С точки зрения определенных требований и того, как строится наша работа, Игорь знает, но, конечно, мы поговорим о некоторых нюансах, потому что в «Уфе» была одна схема, одни требования, а здесь есть определенные изменения.
Игорь — очень опытный игрок, естественно, мы надеемся, что он нам поможет. Нам нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И в этом отношении я думаю, что он хорошее приобретение для нас.
— Сергей Богданович, Лусиано уже ушел, Кассьерра, как вы сказали, может уйти. Ощущается некий дефицит нападающих. Как вы будете работать над этим моментом на этих первых сборах?
— Посмотрим. Мы не раз говорили, и клуб тоже обозначил позицию, что те игроки, которые хотят уйти, у которых есть желание, могут это сделать.
Что касается Лусиано, то у него игровой практики, к сожалению, практически нет. В прошлом году он провел сезон блестяще, в этом сезоне не так часто, не так много играл. И, конечно, ему хочется играть — и играть больше. И для него предоставился хороший шанс сделать то, что устроило Лусиано, и для нас хороший вариант был. Это игрок, который обладает прекрасными качествами, конечно, желаю ему всего самого хорошего, реализовать и свой потенциал, и играть, играть больше для того, чтобы игрок был счастлив, потому что жизнь футболиста коротка в плане игровой карьеры.
По Кассьерре здесь тоже отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения — и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Мы смотрим, насколько эта ситуация может разрешиться в ту или иную сторону. Я думаю, что Матео хорошо провел первую часть сезона, но, опять же, посмотрим. Уйдет Матео — будем смотреть, будем искать еще одного форварда в пару к Соболеву. Есть у нас и другие опции, которые мы можем использовать. Но, конечно, хотелось бы при уходе Кассьерры найти еще одного игрока атаки.
И по Жерсону то же. Я думаю, что это вызвано прежде всего его желанием играть в национальной сборной, попасть на чемпионат мира. Он считает, что шансов в Бразилии будет больше для того, чтобы попасть в состав национальной сборной. Для клуба это выгодное предложение. И здесь мы отталкиваемся от интереса игрока и клуба. Но мы со своей стороны посмотрим.
То есть трансферные вопросы, которые есть перед клубом, решаются в рабочем режиме, — сказал главный тренер «Зенита».