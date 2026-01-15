Сергей Семак: «Кассьерра нам нужен, но есть выгодные для “Зенита” и игрока предложения, уйдет — будем искать форварда в пару к Соболеву. А Лусиано хотелось играть больше — шанс предоста

По Кассьерре здесь тоже отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения — и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Мы смотрим, насколько эта ситуация может разрешиться в ту или иную сторону. Я думаю, что Матео хорошо провел первую часть сезона, но, опять же, посмотрим. Уйдет Матео — будем смотреть, будем искать еще одного форварда в пару к Соболеву. Есть у нас и другие опции, которые мы можем использовать. Но, конечно, хотелось бы при уходе Кассьерры найти еще одного игрока атаки.