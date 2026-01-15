Ричмонд
Экс-форвард «Реала» Ринкон упрекнул руководство в плохом подборе состава: «Если я хочу сделать шампанское, я не могу использовать виноград для вина»

Бывший нападающий «Реала» Иполито Ринкон высказался о ситуации в клубе.

Вчера мадридский клуб вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» со счетом 2:3 в ⅛ финала турнира. Это была первая игра «сливочных» после ухода Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа.

«Я думаю, проблема в том, что мы не обращаем внимания на то, что происходит на самом деле. Проблема не в тренере, проблема на самом верху. Мы либо хотим это признать, либо нет», — сказал Ринкон.

По его мнению, состав «Реала» плохо укомплектован. Ринкон заявил, что в последнем сезоне при Карло Анчелотти клуб не усилил необходимые позиции, и это повторилось в этом сезоне. Кроме того, экс футболист сказал, что Мартин Субименди приостановил переговоры с «Арсеналом», чтобы перейти в «Реал», но эта сделка сорвалась.

«Если я хочу сделать шампанское, я не могу использовать виноград для вина, потому что у меня нет винограда для производства шампанского. Я должен делать вино, и, возможно, плохое вино», — добавил Ринкон.

Испанец подчеркнул, что за формирование состава ответственны «те, кто находятся наверху». Он считает, что команда «становится хуже с каждым днем».

Ринкон не считает ошибкой Арбелоа тот факт, что на игру с «Альбасете» вышло много молодых игроков. По его мнению, с такими футболистами, как Асенсио, Камавинга и Вальверде мадридцы «должны были побеждать без каких-либо проблем».

«При всем моем уважении, “Альбасете” не должен забивать вам три гола», — сказал Иполито. Он также сообщил, что что в начале сезона «был распространен список, в котором предлагалось расстаться с восемью или десятью игроками», но руководство отклонило эту рекомендацию, назвав ее «бессмыслицей».