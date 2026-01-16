Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
3.75
П2
1.40
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
7.60
X
6.90
П2
97.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.40
П2
5.05
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.60
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.03
X
4.09
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Саутгейт про «Реал», «МЮ» и «Челси»: «За две недели три крупнейших клуба Европы расстались с тренерами. В основе увольнений оказалась борьба за власть — с боссами, сотрудни

Гарет Саутгейт прокомментировал увольнение главных тренеров «Реала», «МЮ» и «Челси».

Источник: Спортс"

«За последние две недели три крупнейших футбольных клуба Европы — “Реал Мадрид”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси” — расстались со своими главными тренерами. Из них троих Энцо Мареска продержался дольше всех — 18 месяцев.

Хотя каждый тренер ушел при чуть разных обстоятельствах и не по какой-то одной причине, в основе каждого увольнения оказалась борьба за власть — либо с руководством клуба (Аморим), либо с сотрудниками клуба (Мареска), либо с игроками (Алонсо)", — отметил бывший главный тренер сборной Англии.