Саутгейт про «Реал», «МЮ» и «Челси»: «За две недели три крупнейших клуба Европы расстались с тренерами. В основе увольнений оказалась борьба за власть — с боссами, сотрудни

«За последние две недели три крупнейших футбольных клуба Европы — “Реал Мадрид”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси” — расстались со своими главными тренерами. Из них троих Энцо Мареска продержался дольше всех — 18 месяцев.
Хотя каждый тренер ушел при чуть разных обстоятельствах и не по какой-то одной причине, в основе каждого увольнения оказалась борьба за власть — либо с руководством клуба (Аморим), либо с сотрудниками клуба (Мареска), либо с игроками (Алонсо)", — отметил бывший главный тренер сборной Англии.