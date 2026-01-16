Саутгейт про «Реал», «МЮ» и «Челси»: «За две недели три крупнейших клуба Европы расстались с тренерами. В основе увольнений оказалась борьба за власть — с боссами, сотрудни

Хотя каждый тренер ушел при чуть разных обстоятельствах и не по какой-то одной причине, в основе каждого увольнения оказалась борьба за власть — либо с руководством клуба (Аморим), либо с сотрудниками клуба (Мареска), либо с игроками (Алонсо)", — отметил бывший главный тренер сборной Англии.