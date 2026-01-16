Юран о «Спартаке»: «Купили игрока из средней греческой команды за 20 млн — и ничего. За такое нужно сразу гнать спортдиректора и тренера. Кахигао из Турции выгнали — как он&nb

— Не считаете, что в том же «Краснодаре» так верно выстроен процесс, поскольку это частный клуб и владелец трепетно относится к своим деньгам?
— Частные клубы заточены на результат, потому что владелец дает деньги из своего кармана. И там подход правильный.
Заметьте: в «Краснодаре» никогда не было спортивного директора — иностранца. И там селекционный отдел работает хорошо — практически нет ошибок.
Южане высматривают игроков, ведут — не как у «Спартака», который купил нападающего из средней греческой команды за 20 миллионов. Серьезные деньги — и ничего. За такое нужно сразу гнать спортивного директора и тренера. Кто работает в селекционной службе «Спартака»? Кахигао, которого из Турции выгнали? Каким боком он у нас оказался? Очень сложно на все это смотреть, — сказал экс-тренер «Химок».