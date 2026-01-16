Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Милан
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.80
П2
1.43
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
1
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.90
П2
97.00
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.40
П2
5.05
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.60
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.03
X
4.09
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Юран о «Спартаке»: «Купили игрока из средней греческой команды за 20 млн — и ничего. За такое нужно сразу гнать спортдиректора и тренера. Кахигао из Турции выгнали — как он&nb

Сергей Юран раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке.

Источник: Спортс"

— Не считаете, что в том же «Краснодаре» так верно выстроен процесс, поскольку это частный клуб и владелец трепетно относится к своим деньгам?

— Частные клубы заточены на результат, потому что владелец дает деньги из своего кармана. И там подход правильный.

Заметьте: в «Краснодаре» никогда не было спортивного директора — иностранца. И там селекционный отдел работает хорошо — практически нет ошибок.

Южане высматривают игроков, ведут — не как у «Спартака», который купил нападающего из средней греческой команды за 20 миллионов. Серьезные деньги — и ничего. За такое нужно сразу гнать спортивного директора и тренера. Кто работает в селекционной службе «Спартака»? Кахигао, которого из Турции выгнали? Каким боком он у нас оказался? Очень сложно на все это смотреть, — сказал экс-тренер «Химок».