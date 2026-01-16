Ричмонд
Бителло интересен «Гремио», хавбек «Динамо» оценивается в 20 млн евро. Игрок хотел бы вернуться в Бразилию (Globo)

Полузащитник «Динамо» Бителло интересен «Гремио».

Источник: Спортс"

По информации Globo, руководство бразильского клуба получило информацию об условиях возможного трансфера игрока. Сумма потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро — в «Гремио» эту сумму считают слишком высокой.

В июле вступит в силу пункт об отступных, согласно которому хавбека можно будет купить за 18 млн евро. Сам Бителло хотел бы вернуться в Бразилию, чтобы привлечь внимание тренерского штаба сборной.

Отмечается, что у «Динамо» есть предложения о трансфере футболиста и от других клубов из Бразилии и других стран, чьи названия пока неизвестны.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бителло провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика — здесь.