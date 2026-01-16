Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.39
П2
5.08
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.60
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.03
X
4.09
П2
1.60
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Комментатор Лама о «Реале»: «Игроки давно забыли культуру упорного труда. Они просто идут плакать перед президентом, а он потворствует этому»

Комментатор Маноло Лама раскритиковал игроков «Реала» за отношение к делу.

В среду мадридский клуб вылетел из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» со счетом 2:3 в ⅛ финала турнира. Это была первая игра «сливочных» после ухода Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа.

«Они [футболисты “Реала”] давно забыли культуру стараний и упорного труда. [Когда тренер давит на них], они просто идут плакать перед президентом, а президент потворствует этому», — сказал Лама.

«Реал» выгнал Анчелотти и Алонсо, потому что те были недостаточно хороши — остались игроки и человек в ВИП-ложе«. Комментатор Лама о “Мадриде”.