Саутгейт о разнице между менеджером и главным тренером: «Она настолько велика, что я настоял на смене названия моей должности в сборной Англии. Эрозия авторитета менеджера идет много лет»

Лично я не имею ничего против этой эволюции. Стратегия, культура, планирование и преемственность критически важны для успеха любой организации — и футбольный клуб здесь не исключение. У главного тренера нет ни времени, ни (во многих случаях) специальных знаний, чтобы управлять сложными контрактами игроков, курировать глобальные скаутские сети или руководить сложными аналитическими операциями. Равно как нет смысла каждый раз распускать медицинский или спортивно-научный департамент при смене главного тренера.