«Ювентус» рассматривает Матета как замену Влаховичу, «Кристал Пэлас» хочет 40 млн евро. Форвард нравится Спаллетти

Туринский клуб рассматривает 28-летнего футболиста в качестве возможный замены Душану Влаховичу и запросил информацию о потенциальной сделке, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что трансфер одобрил главный тренер туринцев Лучано Спаллетти — ему нравится игрок.
Англичане хотят получить около 40 миллионов евро за форварда. В «Ювентусе» размышляют, делать ли предложение сейчас или дождаться летнего трансферного окна.
В текущем сезоне АПЛ Матета провел 21 матч и забил 8 голов. Статистику француза можно найти здесь.