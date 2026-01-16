Ричмонд
«Ювентус» рассматривает Матета как замену Влаховичу, «Кристал Пэлас» хочет 40 млн евро. Форвард нравится Спаллетти

«Ювентусу» интересен нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета.

Источник: Спортс"

Туринский клуб рассматривает 28-летнего футболиста в качестве возможный замены Душану Влаховичу и запросил информацию о потенциальной сделке, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Отмечается, что трансфер одобрил главный тренер туринцев Лучано Спаллетти — ему нравится игрок.

Англичане хотят получить около 40 миллионов евро за форварда. В «Ювентусе» размышляют, делать ли предложение сейчас или дождаться летнего трансферного окна.

В текущем сезоне АПЛ Матета провел 21 матч и забил 8 голов. Статистику француза можно найти здесь.