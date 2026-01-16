Ричмонд
Аллегри о 3:1: «У “Милана” были и другие моменты, как и у “Комо”. Это очень стойкая команда, и она хотела добиться результата любой ценой. Меньян нас спасал»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Комо» в 16-м туре Серии А (3:1).

"Мы начали играть с четырьмя полузащитниками, владели мячом, пытаясь создать больше линий для передач, задействовать Фофана, но мы потеряли единство после того, как начали уступать в счете. Был риск, когда они делали проникающие передачи или уходили в контратаки, так что Меньян спас нас.

Как только мы сравняли счет с сильной командой «Комо», которая играет очень хорошо и может быть опасна, я перешел на схему с тремя игроками впереди, но после того, как мы переломили ситуацию и вышли вперед, мы вернулись к тому, с чего начинали.

У нас были и другие моменты, как и у «Комо». Это очень стойкая команда, и она хотела добиться результата любой ценой", — сказал Аллегри.