Силкин о работе Карпина в «Динамо»: «Это вам не “Ростов”. Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты»

«Причины провала “Динамо” осенью? Этот вопрос нужно задавать руководству. Они хотели, чтобы амбициозный человек что-то там из себя представил. Но, как выяснилось, с футболистами другого сорта не все так гладко получается. Все-таки в московских клубах собраны более высококлассные футболисты. Это вам не “Ростов”, — сказал Силкин.
