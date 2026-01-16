Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.06
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.70
П2
2.56
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.11
П2
1.59
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Кечинов о словах Карседо: «Прослеживается, что будут играть не прям в спартаковский футбол, больше в вертикальный. Команда хорошо будет готова физически, в обороне должен быть порядок»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил первые высказывания Хуана Карседо после назначения тренером красно-белых.

"Какую игру будет показывать команда при нем, пока сказать сложно. Но из его последних высказываний прослеживается, что ребята будут играть не прям в спартаковский футбол. При Карседо команды больше играют в вертикальный футбол. То есть это не короткий и средний пас с долгим розыгрышем и надежным контролем мяча, а это немного другое.

Из того, что он заявлял, еще можно сказать, что команда хорошо будет готова физически и в обороне должен быть порядок. Футболисты атаки у «Спартака» очень много умеют. Так что надеемся, под руководством этого тренера красно‑белые будут прогрессировать и показывать результат, который уже долгое время ждут от команды", — сказал Кечинов.