Кечинов о словах Карседо: «Прослеживается, что будут играть не прям в спартаковский футбол, больше в вертикальный. Команда хорошо будет готова физически, в обороне должен быть порядок»

Из того, что он заявлял, еще можно сказать, что команда хорошо будет готова физически и в обороне должен быть порядок. Футболисты атаки у «Спартака» очень много умеют. Так что надеемся, под руководством этого тренера красно‑белые будут прогрессировать и показывать результат, который уже долгое время ждут от команды", — сказал Кечинов.