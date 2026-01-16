Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.40
П2
5.06
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.70
П2
2.56
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.11
П2
1.59
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней за труд и учебу. В 2024-м экс-форварда приговорили к 9 годам за групповое изнасилование

Бывшему форварду «Милана» и «Реала» Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней.

Источник: Спортс"

Решение принято после того, как суд в Сан-Паулу удовлетворил ходатайство защиты 41-летнего бразильца о смягчении приговора.

В 2024 году Робиньо был приговорен к 9 годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в тюрьме Тремембе.

«Он занимался трудовой деятельностью и учился, поэтому ему сократили срок на 160 дней», — сказал Марио Вале, адвокат Робиньо.

Ранее, в ноябре прошлого года, тюремный срок бывшего футболиста был сокращен на 69 дней за получение образования — Робиньо прошел 11 курсов, а также проучился 464 часа по школьной программе и прочитал пять книг.