Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.37
П2
4.97
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.70
П2
2.56
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.27
X
4.14
П2
1.58
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Фабио Челестини: «Гонду может гарантировать нам голы. Воронов — игрок будущего»

Тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил усиление атаки команды.

Этой зимой армейцы подписали Лусиано Гонду из «Зенита» и Максима Воронова из «Урала».

"В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и мы уверены, что Лусиано в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью.

Воронов — игрок будущего. Иметь в составе талантливых русских игроков очень важно. И не менее важно разглядеть этот талант раньше конкурентов. В этой ситуации клуб сделал грамотное вложение, подписав контракт с Максимом. Молодой и талантливый нападающий теперь с нами", — сказал Челестини.