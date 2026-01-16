Ричмонд
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.37
П2
4.97
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.70
П2
2.56
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.27
X
4.14
П2
1.58
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Булыкин о продлении Бабаева с «Динамо»: «Может, его переподписали, а теперь отдадут в аренду, чтобы дальше развивался»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил решение бело-голубых продлить контракт с Ульви Бабаевым до 2029 года.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему вингеру со стороны «Спартака».

"Мы не знаем всех нюансов. Есть руководство, есть селекционеры, есть спортивный директор, который как раз и решает, что делать. Может, они его переподписали, а теперь отдадут в аренду, чтобы дальше развивался. Все зависит от тренера и его требований, он больше видит на тренировках.

Бабаев может играть и в «Динамо», и в других клубах РПЛ, качества у него есть. Он хороший футболист, вопрос в том, дадут ли ему шанс", — сказал Булыкин.