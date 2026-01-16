«Для меня это непонятная история. Баринов провел столько времени [в “Локомотиве”], был полезным. Да, были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту… Ты ведь теряешь лидера и капитана», — сказал бывший футболист ЦСКА.
Корнеев о переходе Баринова из «Локо» в ЦСКА: «Были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту…»
Игорь Корнеев оценил переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.