«Юве» может обменять Гатти или Ругани на защитника Италии U21 и «Фиорентины» Фортини

Ради 19-летнего игрока молодежной сборной Италии туринцы могут предложить включить в сделку защитника Федерико Гатти или аренду защитника Даниэле Ругани, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Также Фортини интересен «Роме».
«Ювентус» обсуждает с «Фиорентиной» возможный обмен защитника Никколо Фортини, оцениваемого примерно в 15 млн евро.
