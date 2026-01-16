Ричмонд
П1
1.67
X
4.32
П2
4.91
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
П1
2.67
X
3.67
П2
2.58
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
П1
6.33
X
4.19
П2
1.57
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
2
:
Болонья
3
П1
X
П2

Аршавин о лишнем весе у Веры: «Он выглядит, как и мы, когда на “ветеранчиков” выходим играть. Ему нужно сейчас много бегать»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о лишнем весе у новичка «Локомотива» Лукаса Веры.

Источник: Спортс"

«Вера — квалифицированный игрок. Я бы на месте Галактионова сказал ему, что ты будешь играть с первой по 90‑ю минуту. Ему нужно только играть — иначе нельзя вес скинуть. Он выглядит, как и мы, когда на “ветеранчиков” выходим играть. Ему нужно просто сейчас много бегать», — сказал Аршавин.