Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.39
П2
4.82
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.66
П2
2.51
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.53
X
4.27
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.59
П2
4.52
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.16
П2
9.50
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2

Дзюба о «Локомотиве»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Дзюба, теперь — Баринов. Будут говорить о золоте, но быть в пятерке — хороший результат&ra

Нападающий «Акрона» Артем Акрона поделился мыслями по поводу «Локомотива», своей бывшей команды, которая после первой половины чемпионата Мир РПЛ находится на 3-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 37 очков в 18 матчах.

Источник: Спортс"

"Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот — Баринов.

Одно дело, когда ты «подвис» и рискуешь вылететь. Другое — когда все более‑менее хорошо. Они и сейчас в таблице очень высоко стоят, и сами это знают.

В «Локомотиве» сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото.

Но мы‑то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат", — сказал Артем Дзюба.