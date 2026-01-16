Дзюба о «Локомотиве»: «Быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Дзюба, теперь — Баринов. Будут говорить о золоте, но быть в пятерке — хороший результат&ra

"Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот — Баринов.
Одно дело, когда ты «подвис» и рискуешь вылететь. Другое — когда все более‑менее хорошо. Они и сейчас в таблице очень высоко стоят, и сами это знают.
В «Локомотиве» сейчас будут говорить о задачах на вторую часть сезона, о чемпионской гонке и битве за золото.
Но мы‑то с вами прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат", — сказал Артем Дзюба.