Артем Дзюба: «Мне было бы интересно сыграть в воротах хотя бы раз. Именно в матче»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что хочет однажды сыграть на позиции вратаря.

Источник: Спортс"

«Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы», — рассказал Дзюба.

В текущем сезоне 37-летний форвард провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

