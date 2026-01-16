Артем Дзюба: «Мне было бы интересно сыграть в воротах хотя бы раз. Именно в матче»

«Мне было бы интересно попробовать хотя бы раз сыграть в воротах. Именно в матче хотелось бы», — рассказал Дзюба.
В текущем сезоне 37-летний форвард провел 16 матчей в Мир РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
