Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.92
П2
3.89
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.80
П2
17.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.87
П2
2.20
Футбол. Германия
перерыв
Вердер
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.75
П2
3.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.67
X
4.09
П2
1.93
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

«Болонья» за 8,5 млн евро купила 20-летнего норвжеского защитника Хелланна

Центральный защитник «Бранна» Эйвинн Хелланн перешел в «Болонью».

Источник: Спортс"

По данным Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит 8,5 млн евро за 20-летнего норвежца. Контракт — до 2030 года.

Хелланн выступал за «Бранн» с февраля 2022 года. За это время он провел 63 матча, забил гол и сделал 2 ассиста.