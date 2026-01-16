«Болонья» за 8,5 млн евро купила 20-летнего норвжеского защитника Хелланна

По данным Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатит 8,5 млн евро за 20-летнего норвежца. Контракт — до 2030 года.
Хелланн выступал за «Бранн» с февраля 2022 года. За это время он провел 63 матча, забил гол и сделал 2 ассиста.
Центральный защитник «Бранна» Эйвинн Хелланн перешел в «Болонью».
