Констебль Уэст-Мидлендс подал в отставку на фоне критики недопуска фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой». Полиция ссылалась на беспорядки из-за ошибки чат-бота Microsoft Copilot

Ранее стало известно, что на решение не пускать израильских фанатов повлияла ошибка чат-бота от Microsoft. Обосновывая свои действия, полиция Уэст-Мидлендс и Консультационная группа по безопасности сослались в том числе на беспорядки в ходе матча между «Маккаби» и «Вест Хэмом», которого на самом деле не было.