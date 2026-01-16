Ричмонд
Констебль Уэст-Мидлендс подал в отставку на фоне критики недопуска фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой». Полиция ссылалась на беспорядки из-за ошибки чат-бота Microsoft Copilot

Главный констебль Уэст-Мидлендс Крэйг Гилдфорд, рекомендовавший запретить фанатам «Маккаби’Тель-Авив» посещать матч с «Астон Виллой» подал в отставку на фоне критики обстоятельств этого дела.

Болельщикам клуба из Тель-Авива запретили посещение выездной игры с бирмингемцами в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью. Матч прошел 6 ноября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Ранее стало известно, что на решение не пускать израильских фанатов повлияла ошибка чат-бота от Microsoft. Обосновывая свои действия, полиция Уэст-Мидлендс и Консультационная группа по безопасности сослались в том числе на беспорядки в ходе матча между «Маккаби» и «Вест Хэмом», которого на самом деле не было.

Впоследствии Гилдфорд несколько раз выступал с объяснениями перед парламентским Комитетом по внутренним делам, заявляя, что в подготовке информации не были использованы ИИ-инструменты. В конечном итоге он направил в Комитет по внутренним делам письмо с извинениями за представленную ошибочную информацию.

После этого министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что потеряла доверие к Гилдфорду, и призвала его уйти в отставку.

Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа — обеспечить безопасность всем».