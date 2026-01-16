Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
2.60
П2
3.80
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
7.40
П2
21.00
Футбол. Италия
перерыв
Пиза
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.65
П2
2.35
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.75
П2
3.00
Футбол. Англия
17.01
Манчестер Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.08
П2
1.93
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лорьян
3
П1
X
П2

Экс-хавбек «Сельты» Фернандес о работе с Энрике: «Я сказал ему, что он роботизировал нас, что мы не компьютеры. Он заявил, что ответит за результат, и мы настроились стать

Экс-полузащитник «Сельты» Аугусто Фернандес вспомнил о работе с Луисом Энрике.

Источник: Спортс"

Главный тренер «ПСЖ» тренировал клуб из Виго с 2013 по 2014 год.

«Я подошел к Луису и сказал ему: “Мистер, мы не понимаем. Вы пришли в команду, которая спаслась от вылета [из Ла Лиги], но мы не понимаем вас. Я чувствую, что мы думаем о том, что нам нужно делать на поле, и снова движемся к вылету. Я беру мяч и думаю, какое движение делает другой, и что делать мне”.

Я сказал ему, что он роботизировал нас, что мы не компьютеры. Он заявил, что будет отвечать за результат. Конечно, он этого и не вспомнит. Он сказал мне сохранять хладнокровие, сосредоточить внимание на раздевалке, и что наступит момент, когда мы примем его.

С этого момента мы настроились перестать думать об этом и стать намного лучше как команда.

Он убедил меня и сдался", — рассказал Фернандес.

Напомним, по итогам того сезона «Сельта» заняла 9-е место в чемпионате Испании.