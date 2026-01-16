Экс-хавбек «Сельты» Фернандес о работе с Энрике: «Я сказал ему, что он роботизировал нас, что мы не компьютеры. Он заявил, что ответит за результат, и мы настроились стать

«Я подошел к Луису и сказал ему: “Мистер, мы не понимаем. Вы пришли в команду, которая спаслась от вылета [из Ла Лиги], но мы не понимаем вас. Я чувствую, что мы думаем о том, что нам нужно делать на поле, и снова движемся к вылету. Я беру мяч и думаю, какое движение делает другой, и что делать мне”.